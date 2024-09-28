Apple сохранил приверженность экологическим целям, чего не скажешь про Google

Опубликовано 28 сентября 2024, 17:151 мин.
Apple сохранил приверженность экологическим целям, чего не скажешь про GoogleВ условиях вызовов со стороны ИИ
ИИ меняет ландшафт технологий, поэтому компании переоценивают свои климатические амбиции. Гендиректор Google Сундар Пичаи предположил, что всплеск разработки ИИ может усложнить достижение компанией цели по получению углеродно-нейтральной энергии к 2030 году. А вот Apple всё так же привержена своим целям.
Пичаи выразил беспокойство по поводу «краткосрочных энергетических потребностей ИИ», указывая на то, что компании, возможно, придется пересмотреть свои обязательства, сделанные до нынешнего «бума ИИ».
На контрасте, Apple осталась непоколебимой в своем намерении достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам экологии, политики и социальных инициатив, подчеркнула, что 75% сокращения выбросов будет достигнуто за счет прямого устранения, в то время как оставшиеся 25% будут получены от «проектов по удалению углерода, направленных на сохранение биоразнообразия и поддержку сообществ».