Apple сохранил приверженность экологическим целям, чего не скажешь про Google

Пичаи выразил беспокойство по поводу «краткосрочных энергетических потребностей ИИ», указывая на то, что компании, возможно, придется пересмотреть свои обязательства, сделанные до нынешнего «бума ИИ».

На контрасте, Apple осталась непоколебимой в своем намерении достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам экологии, политики и социальных инициатив, подчеркнула, что 75% сокращения выбросов будет достигнуто за счет прямого устранения, в то время как оставшиеся 25% будут получены от «проектов по удалению углерода, направленных на сохранение биоразнообразия и поддержку сообществ».