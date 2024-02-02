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Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2024, 19:09
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Apple сосредоточилась на запрете Apple Watch, а не общении с Masimo

Главное - вернуть их в магазины
Юридическая борьба вокруг датчика кислорода в крови Apple Watch продолжается. Хотя в США эта функция по-прежнему отключена из-за недавнего запрета, генеральный директор Apple Тим Кук уверяет, что битва еще далека от завершения.

В интервью CNBC Кук заявил, что не заинтересован в урегулировании спора с Masimo, биотехнологической компанией, владеющей спорными патентами. Вместо этого Apple «сосредоточилась на апелляции».

Такая вызывающая позиция контрастирует с открытостью генерального директора Masimo Джо Киани к урегулированию спора. Киани утверждает, что «серьезные обсуждения» еще не начались. Несмотря на запрет, обе модели Apple Watch по-прежнему доступны у сторонних ритейлеров.

Учитывая, что подразделение носимых устройств Apple превзошло все ожидания аналитиков, очевидно, что часы остаются жизненно важным продуктом для компании. Но как запрет и продолжающийся судебный процесс повлияют на продажи и будущие модели, пока неизвестно.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#часы
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#Apple Watch
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#суд