Apple сосредоточилась на запрете Apple Watch, а не общении с Masimo

В интервью CNBC Кук заявил, что не заинтересован в урегулировании спора с Masimo, биотехнологической компанией, владеющей спорными патентами. Вместо этого Apple «сосредоточилась на апелляции».

Такая вызывающая позиция контрастирует с открытостью генерального директора Masimo Джо Киани к урегулированию спора. Киани утверждает, что «серьезные обсуждения» еще не начались. Несмотря на запрет, обе модели Apple Watch по-прежнему доступны у сторонних ритейлеров.

Учитывая, что подразделение носимых устройств Apple превзошло все ожидания аналитиков, очевидно, что часы остаются жизненно важным продуктом для компании. Но как запрет и продолжающийся судебный процесс повлияют на продажи и будущие модели, пока неизвестно.