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Apple создала технологию для управления персонажами игр взглядом

Она описана в свежей патентной заявке
Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент компании Apple, в котором описан метод работы специального устройства для предоставления компьютеру в реальном времени информации о движении глаз нескольких пользователей. Это позволит программам определять положение объектов на экране, что в будущем можно применять для создания системы управления персонажами в играх одним лишь взглядом.

Это будет особенно полезно для игр, в которых есть режим мультиплеера. Речь идёт не о сетевых режимах, а об офлайновых: когда пользователи сидят за одним компьютером и используют различные наборы клавиш. Технология Apple позволит им избавиться от контроллеров и управлять персонажами взглядом.

Систему отслеживания движения глаз можно применять не только в играх, но и, например, при просмотре телевизора. Опять же при помощи взгляда пользователь сможет менять настройки при просмотре: переключать канал или убавлять громкость.

Поскольку это лишь патент, пока неясно, будет ли Apple применять технологию для создания реальных продуктов.

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