Apple создала технологию для управления персонажами игр взглядом

Это будет особенно полезно для игр, в которых есть режим мультиплеера. Речь идёт не о сетевых режимах, а об офлайновых: когда пользователи сидят за одним компьютером и используют различные наборы клавиш. Технология Apple позволит им избавиться от контроллеров и управлять персонажами взглядом.

Систему отслеживания движения глаз можно применять не только в играх, но и, например, при просмотре телевизора. Опять же при помощи взгляда пользователь сможет менять настройки при просмотре: переключать канал или убавлять громкость.

Поскольку это лишь патент, пока неясно, будет ли Apple применять технологию для создания реальных продуктов.