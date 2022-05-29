Apple создаст новую операционную систему

Как обнаружил источник, неизвестная компания Realityo Systems LLC зарегистрировала товарный знак «RealityOS» в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO). Это случилось 8 декабря 2021 года. Товарный знак предназначен для таких категорий, как «периферийные устройства», «программное обеспечение» и, самое главное, «носимое компьютерное оборудование».

Хотя это может быть какая-то случайная компания, есть свидетельства того, что этот конкретный товарный знак связан с Apple. Давно известно, что у купертиновцев есть несколько подставных компаний, которые она использует для регистрации товарных знаков и патентов на невыпущенные продукты — всё ради секретности. Например, одной из подставных компаний Apple является Yosemite Research LLC, которая используется для регистрации названий macOS. Интересно то, что и Yosemite Research LLC, и Realityo Systems LLC зарегистрированы по одному и тому же адресу.

Напомним, недавно совету директоров Apple продемонстрировали новую гарнитуру AR/VR. Не исключено, что продукт может быть анонсирован уже на конференции WWDC 2022.