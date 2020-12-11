Apple создаст собственный модем для смартфонов на замену Qualcomm

По словам вице-президента, у Apple уже есть команда специалистов, которые смогут это сделать. Среди них есть и инженеры, которые перешли из Intel в прошлом году.

Интересно то, что после того, как СМИ написали эту новость, акции Qualcomm упали на 6,3%. При этом пока неясно, когда Apple выпустит первые смартфоны с фирменными модемами. Пока даже в iPhone используются компоненты Qualcomm. От Apple производитель получает примерно 11% выручки.

Напомним, в iPhone 12, как показала разборка, установлен 5G-модем Qualcomm Snapdragon X55, который вышел в прошлом году.