Apple создаст технологию выявления депрессии

Технология будет использовать различные датчики. Кроме того, она будет анализировать режимы сна пользователя, физической активности и даже поведение при написании сообщений. Не исключено, что эта технология появится в Apple Watch или iPhone.

Отмечается, что в рамках проекта все исследования пока находятся на начальной стадии. Apple привлекла к разработке исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и компании Biogen.

Помимо этого, Apple вместе с учёными из Университета Дьюка работает над программой, которая позволит выявлять аутизм у маленьких детей при помощи камеры iPhone. В целом, можно сделать вывод, что Apple делает ставку на медицинские технологии.