Apple создаст технологию выявления депрессии

Наука и технологии
Сегодня в 15:09
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Apple создаст технологию выявления депрессииА также научит iPhone определять аутизм у детей
Журналисты узнали, что Apple разрабатывает технологию, которая позволит диагностировать депрессию и нарушения когнитивных (познавательных) функций.
Технология будет использовать различные датчики. Кроме того, она будет анализировать режимы сна пользователя, физической активности и даже поведение при написании сообщений. Не исключено, что эта технология появится в Apple Watch или iPhone.
Отмечается, что в рамках проекта все исследования пока находятся на начальной стадии. Apple привлекла к разработке исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и компании Biogen.
Помимо этого, Apple вместе с учёными из Университета Дьюка работает над программой, которая позволит выявлять аутизм у маленьких детей при помощи камеры iPhone. В целом, можно сделать вывод, что Apple делает ставку на медицинские технологии.