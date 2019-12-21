Apple спрятала «чёлку» iPhone на официальных постерах

Стоит отметить, что на фотографии изображены не старые iPhone, которые в принципе не подразумевали наличия выреза в экране, а актуальные модели. Это видно по рамкам аппарата. «Чёлку», судя по всему, «замазали» белым цветом, чтобы она не была заметна. Зачем? Сказать сложно.

Браунли задался вопросом, как скоро Apple сменит баннер в аккаунте после разоблачения. Однако изображение до сих находится на своём месте. Некоторые пользователи в комментариях к посту блогера отметили, что «чёлку» может быть не видно из-за особенностей освещения.