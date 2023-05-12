Apple стала дороже всего фондового рынка Великобритании

Этот удивительный факт подчеркивает масштабы успеха Apple и ее положение в мировом финансовом ландшафте. Данные, взятые из Matrix Book компании Dimensional, ежегодного обзора глобальной доходности, еще больше проливают свет на «силу» комплексного инвестирования.

По своим размерам Apple превосходит не только все 595 зарегистрированных на бирже компаний Великобритании, но и совокупную стоимость компаний Франции (235 компаний) и Индии (1 242 компании). Кроме того, рыночная капитализация Apple вдвое превышает весь фондовый рынок Германии, состоящий из 255 компаний.