Apple стала лидером по продажам умных часов

35,8% от общего объёма поставок умных часов принадлежат им. Впрочем, такая же тенденция наблюдалась и в первом квартале прошлого года. Сейчас доля подросла на 0,3%.

На втором месте по объёмам поставок оказались умные часы от Samsung. Но их доля выглядит несущественной по сравнению с долей Apple — 11,1%. Тем не менее, Samsung нарастила показатели с прошлого года, благодаря Galaxy Watch. Третье место занял бренд Imoo.

Эксперты также отметили, что годовой объём поставок Apple Watch вырос на 49% из-за популярности модели Series 4. Говорят, что самой востребованной функцией в ней стало создание электрокардиограммы.