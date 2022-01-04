Apple стала рекордно дорогой компанией. Опять

Капитализация Apple впервые поднялась до $3 трлн. Такого ещё никто из публичных американских компаний не достигал.

Отмечается, что в 2021 году акции производителя iPhone прибавили почти 40%. Это отличные показатели, учитывая что весь индекс S&P 500 вырос на 27%.

Ранее в 2018 году Apple тоже установила рекорд, когда её капитализация достигла в $1 трлн. Она стала в принципе первой компанией в США с такой рыночной стоимостью. За два последующих года капитализация выросла с $1 трлн до $2 трлн. Теперь покорён новый рубеж. Аналитики считают, что в 2022 году акции Apple вырастут до $210.