Apple стала тем, против чего боролась: ретроспектива 40-летней рекламы компании

Apple стала тем, против чего боролась: ретроспектива 40-летней рекламы компанииСовременная технологическая антиутопия
Барр отмечает, что современные технологические гиганты, включая Apple, эксплуатируют импульсы пользователей ради прибыли, что напоминает концепцию Хаксли, в которой люди охотно принимают угнетение ради бездумных удовольствий, предлагаемых наркотиками (осуждаем) и технологиями. Социальные медиаплатформы, такие как TikTok, наживаются на данных пользователей, делая акцент на модели «пользователь как продукт».
Пока Apple выпускает очки дополненной реальности (AR), стремясь завладеть вниманием пользователей и удержать их в своей экосистеме, Барр задается вопросом, не стала ли Apple «тем человеком», против которого она когда-то восставала.
Статья предполагает, что Apple, как и другие крупные технологические компании, вносит свой вклад в нынешнюю антиутопию, основанную на технологиях, подчеркивая иронию использования произведения Джорджа Оруэлла для коммерческого послания в прошлом.