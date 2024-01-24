Apple стала тем, против чего боролась: ретроспектива 40-летней рекламы компании

Пока Apple выпускает очки дополненной реальности (AR), стремясь завладеть вниманием пользователей и удержать их в своей экосистеме, Барр задается вопросом, не стала ли Apple «тем человеком», против которого она когда-то восставала.

Статья предполагает, что Apple, как и другие крупные технологические компании, вносит свой вклад в нынешнюю антиутопию, основанную на технологиях, подчеркивая иронию использования произведения Джорджа Оруэлла для коммерческого послания в прошлом.