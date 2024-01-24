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Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 19:07
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Apple стала тем, против чего боролась: ретроспектива 40-летней рекламы компании

Современная технологическая антиутопия
Кайл Барр из Gizmodo размышляет о культовом рекламном ролике Apple «1984», в котором рассказывалось о том, как можно вырваться из антиутопического будущего. В то время как реклама Apple была направлена против IBM, изображая ее как символ угнетающего конформизма, современный технологический ландшафт превратился в другую форму антиутопии, более соответствующую видению Олдоса Хаксли в «О дивный новый мир».

Барр отмечает, что современные технологические гиганты, включая Apple, эксплуатируют импульсы пользователей ради прибыли, что напоминает концепцию Хаксли, в которой люди охотно принимают угнетение ради бездумных удовольствий, предлагаемых наркотиками (осуждаем) и технологиями. Социальные медиаплатформы, такие как TikTok, наживаются на данных пользователей, делая акцент на модели «пользователь как продукт».

Apple стала тем, против чего боролась: ретроспектива 40-летней рекламы компании
© Apple

Пока Apple выпускает очки дополненной реальности (AR), стремясь завладеть вниманием пользователей и удержать их в своей экосистеме, Барр задается вопросом, не стала ли Apple «тем человеком», против которого она когда-то восставала.

Статья предполагает, что Apple, как и другие крупные технологические компании, вносит свой вклад в нынешнюю антиутопию, основанную на технологиях, подчеркивая иронию использования произведения Джорджа Оруэлла для коммерческого послания в прошлом.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#Apple
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