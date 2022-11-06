Apple стоит как Google, Amazon и Meta* вместе взятые

Согласно анализу Business Insider, Apple сейчас стоит 2,307 трлн долларов. Стоимость Alphabet составляет 1,126 трлн долларов, а Amazon — около 940 млрд долларов. На последнем месте в этом списке находится Meta* с рыночной стоимостью 240 млрд долларов.

У Apple дела действительно идут неплохо. Недавно компания опубликовала отчёт за третий квартал 2022 года. Выручка выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.