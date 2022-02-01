Apple судится с украинским режиссёром фильма APPLE-MAN

Наука и технологии
Сегодня в 15:36
1 мин.
Apple судится с украинским режиссёром фильма APPLE-MANДело кажется абсурдным
Apple подала в суд на украинского кинорежиссёра Василия Москаленко. Он снял комедию «Человек-яблоко» (APPLE-MAN).
Сообщается, что комедия-боевик высмеивает фильмы о супергероях, которые сейчас невероятно популярны. Как написано в синопсисе картины, это первый в мире супергеройский фильм о здоровом образе жизни. Главного героя создали путём смешивания ДНК человека с ДНК яблока. Вместе со своей подругой Женщиной-вишней Человек-яблоко сражается с суперзлодеем Доктором Бургермэном, чтобы спасти вселенную.
Юристы Apple обеспокоились тем, что фильм из-за названия может ассоциироваться с компанией. Поэтому они составили 467-страничный документ с претензией.
Сам Москаленко считает, что иск Apple — это издевательство, ведь в фильме не упоминается продукция компании. Он опасается, что ему придётся потратить все деньги на судебные тяжбы.
Источник: Phonearena