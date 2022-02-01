Apple судится с украинским режиссёром фильма APPLE-MAN

Сообщается, что комедия-боевик высмеивает фильмы о супергероях, которые сейчас невероятно популярны. Как написано в синопсисе картины, это первый в мире супергеройский фильм о здоровом образе жизни. Главного героя создали путём смешивания ДНК человека с ДНК яблока. Вместе со своей подругой Женщиной-вишней Человек-яблоко сражается с суперзлодеем Доктором Бургермэном, чтобы спасти вселенную.

Юристы Apple обеспокоились тем, что фильм из-за названия может ассоциироваться с компанией. Поэтому они составили 467-страничный документ с претензией.

Сам Москаленко считает, что иск Apple — это издевательство, ведь в фильме не упоминается продукция компании. Он опасается, что ему придётся потратить все деньги на судебные тяжбы.