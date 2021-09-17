Apple убрала функцию сокрытия IP в России

Данная функция появилась недавно — её презентовали вместе с iOS 15 и macOS 12 Monterey. Пользоваться ею могли все люди с подпиской iCloud+.

СМИ сообщили, что 16 сентября «Частный узел» перестал работать в России. Издание TJ проверило предрелизную версию iOS 15 и увидело, что данная опция через какое-то присылает уведомление о недоступности в России.

Стоит отметить, что Apple сразу сказала: «Частный узел» не будет работать в Китае, Белоруссии, Колумбии, Египте, Казахстане, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистане, Уганде и Филиппинах.

Накануне в Совете Федерации прошла встреча с представителями Apple и Google. Есть информация, что им угрожали уголовным преследованием за отказ от сотрудничества.