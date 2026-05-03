Apple убрала самый дешевый Mac mini из продажи

Причиной мог стать высокий спрос на искусственный интеллект (ИИ). Mac mini часто использовали для запуска локальных больших языковых моделей и в качестве выделенного компьютера для ИИ-агентов вроде OpenClaw. В 2024 году обновленная модель с чипом M4, минимум 16 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт хранилища считалась одной из самых выгодных покупок Apple.

Глава компании Тим Кук на недавнем отчетном звонке отметил, что для достижения баланса спроса и предложения по Mac mini и Mac Studio могут потребоваться месяцы. Он подтвердил, что клиенты распознали ценность этих платформ для ИИ быстрее, чем ожидалось.