Apple убрала самый дешевый Mac mini из продажи

Опубликовано 03 мая 2026, 07:261 мин.
Apple убрала самый дешевый Mac mini из продажиСтартовая версия теперь стоит дороже
Компания Apple перестала продавать самую доступную версию Mac mini. Раньше она стоила 599 долларов. Сейчас на официальном сайте остались только конфигурации с объемом хранилища от 512 гигабайт. Таким образом, начальная цена компьютера поднялась до 799 долларов.
Причиной мог стать высокий спрос на искусственный интеллект (ИИ). Mac mini часто использовали для запуска локальных больших языковых моделей и в качестве выделенного компьютера для ИИ-агентов вроде OpenClaw. В 2024 году обновленная модель с чипом M4, минимум 16 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт хранилища считалась одной из самых выгодных покупок Apple.
Глава компании Тим Кук на недавнем отчетном звонке отметил, что для достижения баланса спроса и предложения по Mac mini и Mac Studio могут потребоваться месяцы. Он подтвердил, что клиенты распознали ценность этих платформ для ИИ быстрее, чем ожидалось.