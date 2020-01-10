Apple уличили в воровстве технологий для Apple Watch

Как пишет Bloomberg, в иске Masimo указано, что Apple использовала технологии компании и её «дочки», защищённые десятью патентами. Речь идет о технологиях мониторинга уровня кислорода в крови и отслеживания частоты сердечных сокращений.

По словам истца, Apple ранее пыталась договориться с Masimo о сотрудничестве. Но соглашения достигнуто не было. Тогда компания из Купертино якобы переманила к себе сотрудников Masimo и получила доступ к разработкам.

Напомним, это не первый иск против Apple в рамках разбирательств, касающихся интеллектуальной собственности. В декабре 2019 года кардиолог Джезеф Визел заявил, что компания незаконно использует запатентованный им метод измерения пульса в Apple Watch.