Apple улучшит оптический зум в iPhone с помощью Samsung

Как утверждают в DigiTimes, Apple пытается наладить сотрудничество с южнокорейской компаний. У Samsung уже есть перископная камера, которая использовалась во флагманских смартфонах и обеспечивала большой зум. Она есть, например, у Samsung Galaxy S20 Ultra.

Пока неясно, достигнут ли компании договорённости, и даже если достигнут, появится ли перископная камера Samsung в iPhone 13.

Gizmochina также напоминает, что Samsung приобрела компанию Corephotonis, разработчика технологий зума для смартфонов. До этого последний пытался судиться с Samsung и Apple за нарушение патентных прав на телеобъектив с увеличением.