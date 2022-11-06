Apple уничтожила хранящийся у фаната на YouTube архив своих выступлений“Запрет и отказ по почте был бы гораздо дружелюбнее”
“Архивариус Apple” отключил свой аккаунт на YouTube после того, как Apple подала несколько запросов против его аккаунта за нарушение авторских прав, сообщает Apple Insider.
Брендан Шэнкс, владелец канала Apple WWDC Videos на YouTube, написал в Twitter, что Apple подала ряд запросов на удаление материалов, нарушающих авторские права с его канала. Видеоролики, о которых идет речь, представляли собой записи презентаций Apple WWDC десятилетней давности.
"У меня все еще есть все оригинальные файлы (и описания, над которыми пришлось изрядно потрудиться!), и я буду перемещать их в Internet Archive", - написал Шэнкс. "Это займет время, но, к сожалению, видео становится гораздо менее заметным, когда вы не на YouTube … Честно говоря, меня больше раздражает то, что это уничтожило мой личный аккаунт на Youtube … Запрет и отказ по почте был бы гораздо дружелюбнее".