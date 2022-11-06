Apple уничтожила хранящийся у фаната на YouTube архив своих выступлений

Брендан Шэнкс, владелец канала Apple WWDC Videos на YouTube, написал в Twitter, что Apple подала ряд запросов на удаление материалов, нарушающих авторские права с его канала. Видеоролики, о которых идет речь, представляли собой записи презентаций Apple WWDC десятилетней давности.

"У меня все еще есть все оригинальные файлы (и описания, над которыми пришлось изрядно потрудиться!), и я буду перемещать их в Internet Archive", - написал Шэнкс. "Это займет время, но, к сожалению, видео становится гораздо менее заметным, когда вы не на YouTube … Честно говоря, меня больше раздражает то, что это уничтожило мой личный аккаунт на Youtube … Запрет и отказ по почте был бы гораздо дружелюбнее".