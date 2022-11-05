Apple урегулировала иск против обвиненного в краже коммерческих секретов сотрудника

Компания подала иск в марте 2021 года, а на этой неделе судья утвердил решение об урегулировании.

"Несмотря на более чем десятилетний стаж работы в Apple, Ланкастер злоупотреблял своим положением и доверием в компании, систематически распространяя конфиденциальную информацию о коммерческой тайне Apple с целью получения личной выгоды", - пишет Apple в своем первоначальном иске.

Согласно жалобе Apple, Ланкастер и неназванный корреспондент впервые вступили в контакт в ноябре 2018 года, и компания обвинила Ланкастера в том, что он поделился с корреспондентом подробностями о еще не выпущенном оборудовании, необъявленных изменениях функций и будущих анонсах продуктов. Apple также утверждает, что незадолго до ухода из компании в ноябре 2019 года Ланкастер загрузил конфиденциальные документы, которые "помогли бы его новому работодателю", компании Arris Composites.

В рамках мирового соглашения Ланкастер выплатит Apple нераскрытую сумму, и ему будет запрещено "раскрывать, передавать, передавать, обсуждать или использовать любую Конфиденциальную информацию в любой форме без предварительного письменного разрешения Apple", говорится в постановлении.