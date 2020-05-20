Apple ускорила перенос производства из Китая

Об этом пишет издание DigiTimes. Стоит отметить, что именно в Китае на заводах Foxconn собирается большое количество iPhone. Впрочем Apple уже давно решила переносить большую часть производства в другие страны. Дело в том, что вьетнамские рабочие, например, обойдутся компании дешевле. В Индии же Apple уже давно наладила сборку некоторых смартфонов.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что китайские власти хотят ввести ограничения в отношении американских компаний. Apple, конечно, относится к этому списку. Таким образом Китай намерен ответить США на попытки усложнить поставки чипов для Huawei.