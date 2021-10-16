Apple уволила сотрудницу, которая жаловалась на проблемы внутри компании

Пэрриш была уволена за удаление файлов со своего рабочего устройства во время внутреннего расследования. Apple определила это действие как несоблюдение требований. Женщина также удалила приложения Robinhood, Pokémon GO и Google Drive. Некоторые сотрудники Apple уже поделились своими подозрениями, что Пэрриш уволили просто потому, что она была неугодна руководству.

Сама Джаннека рассказала The Verge, что уверена: её уволили в отместку, за то, что она пыталась открыто говорить о проблемах.

Это уже второй раз за последние месяцы, когда Apple уволила сотрудника, жаловавшегося на ситуацию внутри компании.