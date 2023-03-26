Apple уже показала свою гарнитуру смешанной реальности. Но только избранному кругу

16:04, 26 марта 2023
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Apple уже показала свою гарнитуру смешанной реальности. Но только избранному кругуЭто предвестник публичной презентации
Bloomberg сообщил, что на прошлой неделе Apple продемонстрировала свою гарнитуру смешанной реальности 100 менеджерам компании. Мероприятие прошло в Театре Стива Джобса.
Фото: David Lewis и Marcus Kane
Обозреватель Bloomberg объяснил, что «знаменательное собрание» является «ключевой вехой» перед публичным анонсом гарнитуры в июне.
Ожидается, что совершенно новое устройство Apple под предполагаемым названием Reality Pro будет представлено общественности на конференции WWDC 2023. Известно, что в гарнитуре используются два дисплея, процессор уровня Apple M2, а работает она под управлением фирменной операционной системы xrOS.