Apple уже показала свою гарнитуру смешанной реальности. Но только избранному кругу

Обозреватель Bloomberg объяснил, что «знаменательное собрание» является «ключевой вехой» перед публичным анонсом гарнитуры в июне.

Ожидается, что совершенно новое устройство Apple под предполагаемым названием Reality Pro будет представлено общественности на конференции WWDC 2023. Известно, что в гарнитуре используются два дисплея, процессор уровня Apple M2, а работает она под управлением фирменной операционной системы xrOS.