Apple вернёт Fortnite в магазин приложений только после удаления прямых платежей из игры

Apple попросила суд не давать отсрочек на удаление аккаунтов Epic Games в App Store и не разрешать временный возврат игры. Компания считает, что издатель Fortnite сам создал себе проблемы и сделал ситуацию чрезвычайной.

В Apple сказали, что Fortnite может быстро вернуться в App Store, если из игры уберут прямые платежи, которые были введены в обход правил магазина приложений. Apple даже сравнивает внедрение в игру платёжных инструментов с кражей товаров.

Компания из Купертино также сообщила, что Epic Games «месяцами» просила для себя особые условия. Разработчик хотел забирать себе не 70%, а 100% выручки от микротранзакций в Fortnite.

В Epic Games ответили, что Apple вводит людей в заблуждение. Якобы студия просила особых условий не только для себя, но и для других разработчиков.