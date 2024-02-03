Apple Vision Pro стоят $3500, но определить их местоположение при потере нельзя

Функция Find My на Vision Pro не предлагает функций отслеживания, привычных для iPhone или Apple Watch. Вы не можете воспроизвести звук, активировать режим «Потеря» или удаленно стереть устройство, если оно попадет в чужие руки.

Отсутствие функции отслеживания местоположения, скорее всего, связано с уникальным дизайном Vision Pro. В отличие от мобильных устройств со встроенными аккумуляторами, Vision Pro полагается на внешний источник питания, что делает отслеживание местоположения бесполезным после его отключения.

Это ограничение может заставить пользователей рассматривать Vision Pro в первую очередь для домашнего использования, где риск потери меньше. К тому же ее высокая цена говорит о том, что она может стать повседневным гаджетом не для всех.

Хотя в текущей версии устройства отсутствует эта функция, в будущих моделях этот недостаток может быть устранен с помощью новых решений, таких как встроенные аккумуляторы или альтернативные методы отслеживания.