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Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 00:00
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Apple Vision Pro за $ 3500 вышел вчера, но его уже успели разбить на камеру

Стекло оказалось прочнее, чем ожидалось, но не испытывайте судьбу
AR-гарнитура Vision Pro от Apple поступила наконец в продажу, и ее прочность вызывает серьезные опасения. Хорошие новости? Тесты AppleTrack показали, что стекло удивительно устойчиво к ежедневным ударам и царапинам. Но, как и у любого высокотехнологичного гаджета, у него есть свои пределы.

Повседневный износ? Не волнуйтесь: удары о стены или мебель не оставят Vision Pro в худшем состоянии. На стекле могут появиться потертости, но он создан для того, чтобы выдерживать подобные удары. Однако приготовьтесь к приглушенным звукам — динамики кажутся более хрупкими, один из них вышел из строя после небольшого удара.

Случайно уронили его с высоты головы? Приготовьтесь к попрощаться с внешним стеклом. Удивительно, но гарнитура может продолжать работать — некоторые компоненты, например дисплеи EyeSight, даже работают лучше без защитного стекла. Но не стоит искушать судьбу.

© AppleTrack

AppleTrack пошел дальше, несколько раз уронив Vision Pro. Несмотря на то что устройство выдержало несколько ударов, динамики пострадали, а уплотнитель неоднократно отсоединялся. Наконец, в результате сильного падения стекло разбилось вдребезги, но даже в этом случае основная функциональность осталась на удивление целой.

Вердикт? Стекло Vision Pro может выдержать больше, чем ожидалось, но обращайтесь с ним осторожно.

Источник:YouTube
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Vision Pro
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#Apple
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#падение