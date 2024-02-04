Apple Vision Pro за $ 3500 вышел вчера, но его уже успели разбить на камеру

Apple Vision Pro за $ 3500 вышел вчера, но его уже успели разбить на камеруСтекло оказалось прочнее, чем ожидалось, но не испытывайте судьбу
Повседневный износ? Не волнуйтесь: удары о стены или мебель не оставят Vision Pro в худшем состоянии. На стекле могут появиться потертости, но он создан для того, чтобы выдерживать подобные удары. Однако приготовьтесь к приглушенным звукам — динамики кажутся более хрупкими, один из них вышел из строя после небольшого удара.
Случайно уронили его с высоты головы? Приготовьтесь к попрощаться с внешним стеклом. Удивительно, но гарнитура может продолжать работать — некоторые компоненты, например дисплеи EyeSight, даже работают лучше без защитного стекла. Но не стоит искушать судьбу.
AppleTrack пошел дальше, несколько раз уронив Vision Pro. Несмотря на то что устройство выдержало несколько ударов, динамики пострадали, а уплотнитель неоднократно отсоединялся. Наконец, в результате сильного падения стекло разбилось вдребезги, но даже в этом случае основная функциональность осталась на удивление целой.
Вердикт? Стекло Vision Pro может выдержать больше, чем ожидалось, но обращайтесь с ним осторожно.