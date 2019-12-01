Apple вложила $220 млн в борьбу со СПИДом

Кук сообщил, что Apple работает в рамках благотворительной кампании (RED) уже 13 лет. С 2006 года компания смогла привлечь $220 млн для борьбы со СПИДом.

Глобальная благотворительная кампания (RED) была основана солистом группы U2 Боно и Робертом «Бобби» Шрайвером из ONE Campaign/DATA. В рамках проекта Apple, например, в 2018 году выпустила красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Часть средств с продажи подобных продуктов перечисляется в Глобальный фонд для борьбы с распространением ВИЧ и СПИДа.

Тим Кук уверен, что совместными усилиями человечество сможет однажды показать поколение, свободное от СПИДа.