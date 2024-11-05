Apple вложится в производство Индонезии, чтобы снять запрет на iPhone 16

По данным источников, Apple предложила открыть завод в Бандунге в сотрудничестве с местными поставщиками. Министр промышленности рассматривает это предложение, однако окончательного решения пока нет.

Запрет iPhone 16 стал частью стратегии нового президента Прабово Субианто, который усиливает давление на иностранные компании, требуя увеличивать производство в стране. Подобные меры применялись и к Google Pixel, а ранее правительство блокировало китайскую ByteDance, что вынудило ее вложить $ 1,5 млрд в совместное предприятие.

Apple уже инвестировала в Индонезию $ 95 млн через академии для разработчиков, но этого оказалось недостаточно. Власти требуют удаления продавцов iPhone 16 с платформ Tokopedia и TikTok, угрожая судебными разбирательствами.