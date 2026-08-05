​​Apple вновь подала иск против Великобритании из-за требований ослабить шифрование

Конфликт, напомним, начался в начале 2025 года, когда власти Великобритании приказали Apple дать им возможность читать содержимое облачных резервных копий пользователей iCloud. Apple при этом не хранит ключи расшифровки, значит, чтобы выполнить требование, компании пришлось бы ослабить защиту или полностью переделать систему.

В ответ Apple запретила новым пользователям из Великобритании включать функцию усиленной защиты данных Advanced Data Protection и обжаловала приказ в суде. Компания заявляет, что никогда не создавала и не будет создавать ни для кого «лазеек» к чужим данным.

Под давлением США Великобритания сначала отказалась от требования касательно американских пользователей. Однако позже выяснилось, что взамен появился новый приказ, который касается уже только британских пользователей.

Apple не согласна и с этим. Что и приводит нас к крайней жалобе в IPT.