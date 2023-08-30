Apple возьмет на себя 100% мощностей завода TSMC в 2023 году

Ранее сообщалось, что Apple получила около 90% мощностей TSMC, однако из-за задержек с поставками пластин со стороны Intel этот показатель возрос до 100%. Ожидается, что это скажется на объемах производства 3-нм чипов, которые в 4-м квартале снизятся до 50-60 тыс. пластин в месяц по сравнению с ранее прогнозировавшимися 80-100 тыс штук.

Грядущие модели iPhone 15 Pro, по слухам, будут оснащены чипом A17 Bionic, впервые использующим техпроцесс N3B компании TSMC, который обеспечивает повышенную энергоэффективность и производительность.

Процессор M3 для компьютеров Mac и iPad, как ожидается, также будет выполнен по 3-нм техпроцессу.