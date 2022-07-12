Apple впервые оштрафовали в России за нарушение закона о данных россиян

Штраф составил 2 млн рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за то, что компания не стала хранить персональные данные российских пользователей в РФ. Отмечается, что это первый случай, когда Apple привлекли к ответственности по данной статье.