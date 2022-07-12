Apple впервые оштрафовали в России за нарушение закона о данных россиян

Сегодня в 14:21
1 мин.
Apple впервые оштрафовали в России за нарушение закона о данных россиянШтраф составил 2 млн рублей
Мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за то, что компания не стала хранить персональные данные российских пользователей в РФ. Отмечается, что это первый случай, когда Apple привлекли к ответственности по данной статье.
«Суд постановил признать Apple Inc виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории России") и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», — цитирует ТАСС решение суда.
К ответственности привлекли юридическое лицо Apple Distribution International Ltd., которое занимается обработкой персональных данных.