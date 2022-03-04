Apple временно прекратила ремонт iPhone и MacBook в России

Наука и технологии
Сегодня в 12:18
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Apple временно прекратила ремонт iPhone и MacBook в РоссииТак рассказали в сервисном центре
Сооснователь сервисного центра Fixed.one Дмитрий Дружбин сообщил в Facebook, что компания Apple уведомила о временном прекращении платных ремонтов устройств.
По словам Дружбина, авторизованные сервисные центры в России получили уведомление от Apple. Гарантийные ремонты и ремонты в рамках программ качества пока проводятся.
Других источников, подтверждающих эту информацию, мы пока не нашли.
Ранее Apple заявила, что остановила продажи всех продуктов в России из-за событий на Украине. Компания прекратила весь экспорт в страну и ограничила использование сервисов.
8 марта состоится презентация Apple, на которой компания, по слухам, должна показать новый iPhone SE 3. Также ожидается обновление MacBook Air и iOS до версии 15.4.
Источник: Facebook