Apple временно прекратила ремонт iPhone и MacBook в России

По словам Дружбина, авторизованные сервисные центры в России получили уведомление от Apple. Гарантийные ремонты и ремонты в рамках программ качества пока проводятся.

Других источников, подтверждающих эту информацию, мы пока не нашли.

Ранее Apple заявила, что остановила продажи всех продуктов в России из-за событий на Украине. Компания прекратила весь экспорт в страну и ограничила использование сервисов.

8 марта состоится презентация Apple, на которой компания, по слухам, должна показать новый iPhone SE 3. Также ожидается обновление MacBook Air и iOS до версии 15.4.