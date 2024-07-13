Apple вспомнила про «талисманов» колонок Beats в недавней рекламе

Кампания по возрождению включает в себя четыре новых рекламных ролика, которые демонстрируют новые возможности Beats Pill, такие как 24-часовое время автономной работы и водонепроницаемость. Ностальгическая кампания также напоминает об успехе оригинала, где персонажи стали настолько популярны, что Beats выпустила держатели для колонок в форме маскотов.

Новая модель Beats Pill стоит 149 долларов в США и обещает стать хитом как среди новых, так и среди вернувшихся поклонников. Все новые рекламные ролики можно посмотреть на официальном канале Beats на YouTube.