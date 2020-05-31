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Apple всё-таки выплатит 10 млн евро штрафа за замедление iPhone
Апелляция не прошла
В 2018 году Apple в ходе судебного разбирательства в Италии назначили огромный штраф за ограничение производительности iPhone. Компания быстро обжаловала решение, однако из недавних судебных документов стало ясно, что эта попытка провалилась. Apple всё-таки выплатит 10 млн евро штрафа за замедление iPhone.
Два года назад итальянский суд постановил, что Apple не раскрыла общественности надлежащим образом изменения в производительности вместе с выходом iOS 10.2.1. В частности, в операционной системе появилось программное замедление iPhone со старыми аккумуляторами.
Стоит отметить, что Apple уже согласилась выплатить $500 млн для урегулирования аналогичного судебного иска в США. Сейчас пользователи iPhone сами могут настраивать ограничение производительности на смартфоне ради сохранения аккумулятора.