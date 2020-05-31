Apple всё-таки выплатит 10 млн евро штрафа за замедление iPhone

Два года назад итальянский суд постановил, что Apple не раскрыла общественности надлежащим образом изменения в производительности вместе с выходом iOS 10.2.1. В частности, в операционной системе появилось программное замедление iPhone со старыми аккумуляторами.

Стоит отметить, что Apple уже согласилась выплатить $500 млн для урегулирования аналогичного судебного иска в США. Сейчас пользователи iPhone сами могут настраивать ограничение производительности на смартфоне ради сохранения аккумулятора.