Члены Европарламента отдали 582 голоса за разработку закона, обязывающего ввести единый разъём для зарядки на территории Евросоюза. Только 40 человек выступили против. Новые правила Европейская комиссия должна разработать к июлю 2020 года. Таким образом Apple всё-таки заставят избавиться от фирменного разъёма в смартфонах.

Еврокомиссия считает, что единый стандарт зарядки нужен для сокращения электронных отходов. А вот Apple ранее заявила, что такой подход может застопорить инновации в отрасли и в итоге негативно отразиться на конечных потребителях.