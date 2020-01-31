Наука и технологии
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Apple всё-таки заставят избавиться от фирменного разъёма в смартфонах
В Европе, по крайней мере
Недавно стало известно, что Европейская комиссия рассмотрит вопрос унификации разъёмов для зарядки смартфонов. Теперь же заседание состоялось, и большинство членов Европарламента проголосовало за введение единого порта. Это значит, что во всех устройствах, продающихся на территории Евросоюза, производители должны будут устанавливать одинаковый разъём. Apple с её фирменным Lightning придётся туго.
Члены Европарламента отдали 582 голоса за разработку закона, обязывающего ввести единый разъём для зарядки на территории Евросоюза. Только 40 человек выступили против. Новые правила Европейская комиссия должна разработать к июлю 2020 года. Таким образом Apple всё-таки заставят избавиться от фирменного разъёма в смартфонах.
Еврокомиссия считает, что единый стандарт зарядки нужен для сокращения электронных отходов. А вот Apple ранее заявила, что такой подход может застопорить инновации в отрасли и в итоге негативно отразиться на конечных потребителях.