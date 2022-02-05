Наука и технологии
Сегодня в 19:03
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Apple ввела санкции против белорусских программистов

Об этом сообщили сами разработчики
СМИ сообщили, что разработчики с белорусским адресом регистрации начали получать от Apple уведомления о введении санкций и блокировке аккаунтов. Контентмейкеры даже не могут вывести деньги от платных подписок Apple Podcasts.
Apple ввела санкции против белорусских программистов

Отмечается, что учётные записи деактивируются, даже если пользователи уже перезарегистрировали свои аккаунты с Белоруссии на адреса в других странах.

Motolko.help цитирует уведомление Apple:

«Мы заметили проблему при подтверждении вашей учётной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учётной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом»

Как пишут источники, в личном кабинете разработчика App Store Connect в блоках «Юридические лица» и «Банковские» появилась графа со статусом, которые указывает: попадает ли счёт или юрлицо под санкции.

Источник: Motolko.help
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