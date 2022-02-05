Сегодня в 19:03

Apple ввела санкции против белорусских программистов

Об этом сообщили сами разработчики

СМИ сообщили, что разработчики с белорусским адресом регистрации начали получать от Apple уведомления о введении санкций и блокировке аккаунтов. Контентмейкеры даже не могут вывести деньги от платных подписок Apple Podcasts.