Apple ввела санкции против белорусских программистов

Наука и технологии
Сегодня в 19:03
1 мин.
Apple ввела санкции против белорусских программистовОб этом сообщили сами разработчики
СМИ сообщили, что разработчики с белорусским адресом регистрации начали получать от Apple уведомления о введении санкций и блокировке аккаунтов. Контентмейкеры даже не могут вывести деньги от платных подписок Apple Podcasts.
Отмечается, что учётные записи деактивируются, даже если пользователи уже перезарегистрировали свои аккаунты с Белоруссии на адреса в других странах.
Motolko.help цитирует уведомление Apple:
«Мы заметили проблему при подтверждении вашей учётной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учётной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом»
Как пишут источники, в личном кабинете разработчика App Store Connect в блоках «Юридические лица» и «Банковские» появилась графа со статусом, которые указывает: попадает ли счёт или юрлицо под санкции.
Источник: Motolko.help