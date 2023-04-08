Apple выбрала дату презентации своего первого шлема виртуальной реальности

Хотя в приглашении на мероприятие не упоминается шлем, некоторые детали и формулировки намекают на то, что именно он станет главной звездой презентации.

Шлем дополненной реальности Apple является одним из самых амбициозных проектов компании, над которым она работает уже несколько лет. Ранее Гурмэн сообщал, что шлем должен был быть показан в январе 2023 года, но его дебют был отложен из-за необходимости устранить некоторые технические проблемы.

Гурмэн считает, что шлем виртуальной реальности станет следующим этапом в эволюции Apple после iPhone. Ожидается, что шлем будет полностью автономным устройством, которое не потребует подключения к Mac или iPhone для работы.