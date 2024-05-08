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Наука и технологии
Опубликовано 08 мая 2024, 20:06
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Apple выделит деньги на ликвидацию последствий наводнения в Бразилии

Масштабы происшествия поражают
Apple решила помочь жертвам разрушительных наводнений на юге Бразилии. Анонсируя новые iPad Air и iPad Pro, генеральный директор Тим Кук выразил свои соболезнования и пообещал, что Apple поддержит усилия по оказанию помощи пострадавшим.
Apple выделит деньги на ликвидацию последствий наводнения в Бразилии
© Ferra

Конкретная сумма пожертвования пока не разглашается, но это происходит в тот момент, когда штат Риу-Гранди-ду-Сул переживает гуманитарный кризис. Недели проливных дождей вызвали широкомасштабные наводнения, в результате которых 1,4 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Человеческие жертвы еще более печальные: 95 подтвержденных смертей, 131 пропавший без вести и 372 раненых.

Многие жители застряли в своих домах или были вынуждены бежать, не имея элементарных вещей. Местные власти ведут спасательные работы, затрудненные непрекращающимися ливнями, которые, как ожидается, продлятся еще неделю.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#помощь
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#вода
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#Apple