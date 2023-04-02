Apple выиграла апелляцию против антимонопольного расследования Великобритании

В ноябре CMA начало полное рыночное расследование в отношении Apple и Google, ссылаясь на опасения, что многие британские компании подвергаются ограничениям со стороны двух технологических гигантов. Однако Apple утверждала, что регулятор "не имеет полномочий" расследовать ее позицию на рынке мобильных браузеров и что CMA должна была начать расследование одновременно с публикацией своего отчета о мобильных экосистемах в июне прошлого года.

Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции согласился с Apple, заявив, что регулятор слишком поздно уведомил о своем расследовании.