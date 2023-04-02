Наука и технологии
12:15, 02 апреля 2023
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Apple выиграла апелляцию против антимонопольного расследования Великобритании

Слишком долго уведомляли о расследовании

Компания Apple выиграла апелляцию против расследования антимонопольного органа Великобритании. Целью расследования Управление по конкуренции и рынкам (CMA) было определить, не ограничивает ли Apple рынок своими правилами магазина App Store.

Apple выиграла апелляцию против антимонопольного расследования Великобритании

Фото: Unsplash

В ноябре CMA начало полное рыночное расследование в отношении Apple и Google, ссылаясь на опасения, что многие британские компании подвергаются ограничениям со стороны двух технологических гигантов. Однако Apple утверждала, что регулятор "не имеет полномочий" расследовать ее позицию на рынке мобильных браузеров и что CMA должна была начать расследование одновременно с публикацией своего отчета о мобильных экосистемах в июне прошлого года.

Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции согласился с Apple, заявив, что регулятор слишком поздно уведомил о своем расследовании.

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