Apple выиграла патентное сражение за Apple Watch: но есть нюанс

Суть спора: AliveCor утверждала, что Apple ограничила доступ к определенным данным о сердечном ритме с выходом watchOS 5, что помешало работе ее функции SmartRhythm. Они утверждали, что Apple должна по-прежнему предлагать данные, полученные с помощью старых алгоритмов, ради конкуренции.

Apple заявила, что эти улучшения не являются антиконкурентными, а представляют собой законные усовершенствования. Они подчеркивали повышенную точность нового алгоритма и отстаивали свое право вносить изменения в продукт без внешнего влияния. Судья Джеффри Уайт вынес решение в пользу Apple, признав их действия неантиконкурентными и отменив необходимость судебного разбирательства. Подробное обоснование остается конфиденциальным, но его публичная версия будет доступна в ближайшее время.