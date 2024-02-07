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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 19:09
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Apple выиграла патентное сражение за Apple Watch: но есть нюанс

Но не ту, из-за которой их запретили продавать
Apple одержала крупную победу в судебной тяжбе с компанией AliveCor, специализирующейся на технологиях мониторинга сердечного ритма. AliveCor обвинила Apple в антиконкурентной практике в связи с изменениями, внесенными в технологию измерения частоты сердечных сокращений Apple Watch в 2018 году. Однако судья окружного суда США полностью прекратил дело, встав на сторону Apple.

Суть спора: AliveCor утверждала, что Apple ограничила доступ к определенным данным о сердечном ритме с выходом watchOS 5, что помешало работе ее функции SmartRhythm. Они утверждали, что Apple должна по-прежнему предлагать данные, полученные с помощью старых алгоритмов, ради конкуренции.

Apple заявила, что эти улучшения не являются антиконкурентными, а представляют собой законные усовершенствования. Они подчеркивали повышенную точность нового алгоритма и отстаивали свое право вносить изменения в продукт без внешнего влияния. Судья Джеффри Уайт вынес решение в пользу Apple, признав их действия неантиконкурентными и отменив необходимость судебного разбирательства. Подробное обоснование остается конфиденциальным, но его публичная версия будет доступна в ближайшее время.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Apple
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#Apple Watch
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#суд
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