Apple выкупила у россиян название для нового гаджета

Группа компаний ISBC из Зеленограда специализируется на RFID-технологиях. Метки на их основе используются для идентификации и отслеживания перемещения различных объектов. То есть предмет с RFID-меткой можно легко отыскать, например, в захламлённой комнате.

Под названием AIRTAG более пяти лет выпускались брелоки с такими метками. Они применялись в системах контроля доступа в офисы, фитнес-центрах, на производствах и т.д. Кроме того, устройство сертифицировано как платёжное средство, то есть им можно расплачиваться.

В конце лета появились первые слухи о том, что Apple хочет выпустить гаджет для отслеживания местоположения небольших предметов под названием AirTag. Он будет представлять собой маленькую RFID-метку, которую можно наклеить на любой предмет, а затем наблюдать за его перемещением через приложение «Локатор».

Для оформления использовано фото ISBCgroupRus