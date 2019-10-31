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Apple выкупила у россиян название для нового гаджета

RFID-метки для отслеживания предметов
Российская группа компаний ISBC продала Apple торговый знак AIRTAG. Его компания из Купертино будет использовать для своего нового устройства.

Группа компаний ISBC из Зеленограда специализируется на RFID-технологиях. Метки на их основе используются для идентификации и отслеживания перемещения различных объектов. То есть предмет с RFID-меткой можно легко отыскать, например, в захламлённой комнате.

Под названием AIRTAG более пяти лет выпускались брелоки с такими метками. Они применялись в системах контроля доступа в офисы, фитнес-центрах, на производствах и т.д. Кроме того, устройство сертифицировано как платёжное средство, то есть им можно расплачиваться.

В конце лета появились первые слухи о том, что Apple хочет выпустить гаджет для отслеживания местоположения небольших предметов под названием AirTag. Он будет представлять собой маленькую RFID-метку, которую можно наклеить на любой предмет, а затем наблюдать за его перемещением через приложение «Локатор».

Для оформления использовано фото ISBCgroupRus