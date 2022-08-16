Apple выплатит деньги своим сотрудникам за обыски сумок

В коллективном иске, поданном в 2013 году от имени 14 683 сотрудников 52 магазинов Apple в Калифорнии, утверждается, что компания нарушила закон штата, не заплатив сотрудникам за время, потраченное на досмотр их сумок. В свою очередь, Apple заявила, что проверка сумок сотрудников необходима по соображениям безопасности. Компания хотела убедиться, что работники не воруют устройства.

После громкого конфликта, впрочем, Apple прекратила эту практику. Теперь компания должна заплатить $30,5 млн сотрудникам магазинов.