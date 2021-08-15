Apple выплатит $300 млн ради возможности продолжать выпуск iPhone и других устройств

Эти деньги заплатят патентной компании Optis. Apple обвиняют в нарушении патентов по технологии LTE. Компания использовала её нелегально в iPhone и iPad.

Optis также судится с Apple в Великобритании. Первая компания надеется установить ставку авторского вознаграждения, которая может принести ей $7 млрд.

Apple же называет фирму патентным троллем: обвиняет Optis в том, что она существует только для того, чтобы подавать в суд на компании, использующие приобретённые патенты. По словам производителя iPhone, Apple будет и дальше сопротивляться попыткам Optis получить «необоснованные выплаты» за патенты.