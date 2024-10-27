Apple выплатят $250 компенсации за нарушение патентов. Не тысяч, а просто $250

В октябре 2022 года Apple подала два иска против Masimo, утверждая, что компания скопировала дизайн Apple Watch. Хотя Apple добивалась запрета на продажу устройств Masimo, жюри не выдало этот запрет, но присудило компании компенсацию в размере… $ 250.

В своем заявлении после вердикта Apple выразила удовлетворение решением суда, подчеркнув, что оно поддерживает «усилия компании по защите инноваций».

Masimo также заявила о частичной победе, подчеркнув, что Apple не удалось заблокировать продажи их устройств.

Apple намерена продолжить защиту своих патентных прав.