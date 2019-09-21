Apple выпросила у правительства США налоговые льготы

В начале месяца власти США ввели повышенные пошлины на некоторые товары из Китая. Ранее сообщалось, что новые таможенные тарифы коснулись 19 продуктов Apple. Это должно было ударить по бюджету компании.

Запросы Apple касались «частично укомплектованных печатных плат», которые используются для сборки компьютеров Mac Pro в Техасе.

Глава компании попросил у правительства США предоставить ей особые условия в конце июля. Тогда Apple объяснила, что, кроме как в Китае, компании больше негде брать необходимые компоненты.