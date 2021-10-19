Apple выпустила салфетку за 2000 рублей для протирания экранов iPhone и MacBook

Apple также опубликовала длинный список «совместимых» с салфеткой устройств. В нём, например, нет моделей iPhone младше SE и MacBook Air моложе 2015 года. Непонятно, можно ли всё-таки протирать этой салфеткой устройства других производителей. Изучить список подробно можно на странице Apple.

В Twitter уже пошутили на тему новой салфетки. Они отметили, что за такую цену продукт должен предложить что-то ещё.