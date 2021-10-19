Apple выпустила салфетку за 2000 рублей для протирания экранов iPhone и MacBook

Наука и технологии
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Apple выпустила салфетку за 2000 рублей для протирания экранов iPhone и MacBookОна ещё и несовместима со старыми моделями
Вчера после презентации очередных MacBook и AirPods люди заметили на сайте Apple ещё один новый товар. Он заставил многих удивиться.
Это салфетка для дисплея стоимостью... 1990 рублей. Компания объяснила, что салфетка выполнена из мягкого неабразивного материала, который «быстро и качественно очистит любой дисплей Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой».
Apple также опубликовала длинный список «совместимых» с салфеткой устройств. В нём, например, нет моделей iPhone младше SE и MacBook Air моложе 2015 года. Непонятно, можно ли всё-таки протирать этой салфеткой устройства других производителей. Изучить список подробно можно на странице Apple.
В Twitter уже пошутили на тему новой салфетки. Они отметили, что за такую цену продукт должен предложить что-то ещё.