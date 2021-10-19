Наука и технологии
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Apple выпустила салфетку за 2000 рублей для протирания экранов iPhone и MacBook

Она ещё и несовместима со старыми моделями
Вчера после презентации очередных MacBook и AirPods люди заметили на сайте Apple ещё один новый товар. Он заставил многих удивиться.
Apple выпустила салфетку за 2000 рублей для протирания экранов iPhone и MacBook

Это салфетка для дисплея стоимостью... 1990 рублей. Компания объяснила, что салфетка выполнена из мягкого неабразивного материала, который «быстро и качественно очистит любой дисплей Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой».

Apple выпустила салфетку за 2000 рублей для протирания экранов iPhone и MacBook

Apple также опубликовала длинный список «совместимых» с салфеткой устройств. В нём, например, нет моделей iPhone младше SE и MacBook Air моложе 2015 года. Непонятно, можно ли всё-таки протирать этой салфеткой устройства других производителей. Изучить список подробно можно на странице Apple.

В Twitter уже пошутили на тему новой салфетки. Они отметили, что за такую цену продукт должен предложить что-то ещё.

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Фото: @wdmhfsb