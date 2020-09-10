Apple выпустила специальную медицинскую маску для своих сотрудников

Маска изготовлена из трёх слоёв материала, способного не пропускать вирусные частицы. Средство защиты можно стирать и заново использовать до пяти раз. Маска оснащена регулируемыми завязками, которые держатся на ушах. Сообщается, что дизайн новинки разрабатывали те же специалисты, которые работали над iPhone и iPad.

Помимо неё Apple разработала маску ClearMask, которая была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Эта маска сделана из полупрозрачного материала, благодаря чему слабослышащие люди смогут читать по губам.

Apple начнёт рассылать новые маски своим сотрудникам в течение нескольких следующих недель.