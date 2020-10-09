Наука и технологии
Сегодня 17:41
Apple выпустит магнитные чехлы для iPhone
Будут примагничивать смартфон к зарядке
Инсайдер рассказал, что Apple готовит к выпуску новый магнитный чехол для iPhone под знакомым названием MagSafe и две беспроводные зарядки — MagSafe Charger и MagSafe Duo Charger. Либо одна из них, либо обе будут обладать мощностью 15 Вт.
Стоит отметить, что название MagSafe применялось к специальному разъёму питания для ноутбуков Apple, который удерживался на месте магнитами. Такой разъём был удобен тем, что даже если кто-то задевал шнур, он легко отсоединялся от порта и не повреждался. В итоге разъём, несмотря на все его плюсы, заменили на USB-C.
Предполагается, что в чехле MagSafe магниты будут выравнивать iPhone на беспроводной зарядке.
Напомним, презентация новых iPhone 12 состоится 13 октября.
macrumors