Apple выпустит первые очки виртуальной реальности в 2022 году

Сообщается, что VR-гарнитура Apple будет работать от батареек, как Oculus Quest 2. Также по информации источников, компания работает над самым мощным своим чипом для этого устройства.

Не всё гладко идёт у Apple по части разработки гарнитуры. Некоторые прототипы девайса оказались слишком большими и тяжёлыми. Компания использует ткань в дизайне гарнитуры, чтобы уменьшить её вес. Также в устройство будут встроены вентиляторы для охлаждения системы.

Сейчас VR-гарнитура Apple по размеру аналогична Oculus Quest. Некоторые прототипы устройства тестируются с внешними камерами для опций AR.

Пока неясно, когда именно состоится запуск VR-гарнитуры. Это будет дорогое и нишевое устройство.