Apple выпустит упрощённый коврик для беспроводной зарядки из-за невозможности создать мощный

Apple хотела выпустить AirPower в 2018 году. Однако стали появляться слухи о задержке выхода устройства. В конце концов проект отменили из-за того, что Apple столкнулась с техническими сложностями при работе.

По задумке, AirPower должен был заряжать сразу три устройства. Но для этого нужна большая мощность, а вопрос с перегревом, как пишут в сети, стал самым сложным для Apple.

СМИ сообщают, что компания создаёт «менее амбициозную» зарядную станцию. Не исключено, что это может подразумевать возможность подзарядки всего одного устройства вместо нескольких.