Наука и технологии
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Apple выпустит упрощённый коврик для беспроводной зарядки из-за невозможности создать мощный
Радует, что проект вообще увидит свет
СМИ сообщили, что Apple выпустит упрощённый коврик AirPower для беспроводной зарядки из-за невозможности создать мощный. Над этим проектом компания работает уже несколько лет, но первоначальную задумку реализовать так и не смогла.
Apple хотела выпустить AirPower в 2018 году. Однако стали появляться слухи о задержке выхода устройства. В конце концов проект отменили из-за того, что Apple столкнулась с техническими сложностями при работе.
По задумке, AirPower должен был заряжать сразу три устройства. Но для этого нужна большая мощность, а вопрос с перегревом, как пишут в сети, стал самым сложным для Apple.
СМИ сообщают, что компания создаёт «менее амбициозную» зарядную станцию. Не исключено, что это может подразумевать возможность подзарядки всего одного устройства вместо нескольких.