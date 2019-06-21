Apple выступила против торговой войны с Китаем из-за страха потерять прибыль

В разворачивающейся торговой войне между Китаем и США главной жертвой считается китайская компания Huawei. Однако это не единственный производитель смартфонов, который получит серьёзный ущерб от запретительных и ограничивающих мер с американской стороны. О том, что новые тарифы на импорт могут негативно повлиять на производство продукции отчиталась Apple. Компания уверена, что торговая война снизит конкурентоспособность её устройств.

Сообщается, что 14 июня глава Apple Тим Кук (Tim Cook) уже встречался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить этот вопрос. Но, похоже, встреча не привела к разрешению ситуации.